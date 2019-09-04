У магнитогорского школьника в брюках вспыхнул смартфон

Ребенок получил ожоги ноги и руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У десятиклассника из Магнитогорска (Челябинская область) в брюках внезапно загорелся телефон. Мальчик попытался достать смартфон из кармана, в результате чего получил ожог руки.

«На помощь школьнику поспешил прохожий. Мужчина был в перчатках, поэтому смог вытащить горящий гаджет из брюк подростка», — сообщает «Комсомольская правда». Позднее к ребенку приехала скорая помощь, которая перебинтовала ожоги на руке и ноге.

По словам ребенка, у его смартфона Xiaomi Mi Max загорелся аккумулятор. Однако пожаловаться на дефект мальчик не сможет, поскольку брал его несколько лет назад в в «комиссионке».