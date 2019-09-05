Председатель правления и президент компании «Транснефть» Николай Токарев считает, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев должен извиниться перед своими оппонентами. Об этом глава компании заявил в интервью изданию «
«Руководитель „Роснефти“ должен дать указания своему пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву, который публично, официально постоянно посылает всех в непотребное место, извиниться перед теми, кого он туда посылает», — высказался Токарев, отвечая на вопрос, будет ли представитель «Транснефти» Игорь Демин извиняться за свой комментарий. По мнению главы компании, комментарий Демина был совершенно нормальным.
Ранее «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться за слова Демина, который прокомментировал предложения Герхарда Шредера об улучшении качества нефти в системе нефтепроводов. По словам Сечина, ему не понятно, почему пресс-секретарь «Транснефти» начал комментировать переписку между Шредером и правительством России.