Владимир Зеленский боится решать экономические проблемы на Украине, считает политолог Андрей Ермолаев Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью, вместо этого он продолжает играть героя сериала «Слуга народа» Голобородько. Об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала ZIK.

По мнению политолога, Зеленский должен решать экономические проблемы Украины, а не отыгрывать роль Голобородько. «Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — заявил Ермолаев.

Он заметил, что Зеленский и его команда сконцентрировались на интересах третьих лиц, а должны действовать в интересах самой Украины. К примеру, подписание меморандума с Польшей и США по поводу поставок газа или легализация игорного бизнеса. «Что, нам так горело решать эту проблему? Значит, кому-то горело», — заключил эксперт.

Как писало ранее «URA.RU», телеведущий Владимир Соловьев предрек Украине новые войны. По словам Соловьева, этому способствует политика Зеленского, напоминает агентство Nation News. Он отметил, что команда нового президента довела «до обнищания» свою страну, передает портал «Утро.ру».