Телеведущий Соловьев пообещал Украине новые войны

По мнению Владимира Соловьева, ничего хорошего Украину в ближайшее время не ждет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украину ждет еще несколько полномасштабных войн, которые могут начаться уже в ближайшие годы. С таким заявлением вышел телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу на канале «Россия 1».

«Именно к этому ведет политика вашего Зеленского. Вы сейчас попросту довели до обнищания ряд областей, забрав у них „контрабас“», —заявил журналист, имея в виду действия президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с контрабандой в западных областях страны.

Политика Зеленского, как считает телеведущий, приведет к недовольству соседних с Украиной государств. «Они скажут: „А зачем нам такая Украина?“ И вот тогда вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!» — резюмировал Соловьев.

Ранее Соловьев рассказал, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ. «Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции», — отметил журналист. По его словам в прошлом году при обсуждении решения о повышении пенсионного возраста в России он умышленно посвящал большое количество эфиров данной теме, однако рейтинги этих программ были крайне низкими.