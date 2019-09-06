Выяснились новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова

На бракосочетание пригласили 300 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности предстоящей свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В близком окружении утверждают, что торжество назначено на 13 сентября и состоится в центре Москвы.

«Ксения и Константин позвали около 300 гостей! Событие пройдет в Москве, на одной из крупных банкетных площадок», — рассказали изданию «Дни.ру» друзья Богомолова. Также известно, что влюбленные подошли к празднику с креативом, а друзья пары до сих пор не знают о всех деталях развлекательной программы.

Предстоящее событие прокомментировал и гендиректор концертного агентства «Ру-концерт» Евгений Морозов. Он отметил особую дороговизну заведения. Стоимость меню на одного человека, по его словам, составит около 40 тысяч рублей. «С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уже не говорю про аренду помещения», — заявил Морозов.

В июне Собчак развелась с актером Максимом Виторганом. У пары есть сын Платон, которого они продолжают воспитывать вместе.