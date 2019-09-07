Лолита призналась, почему рассталась с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем и объяснила почему Фото: wikimedia.org

Российская певица Лолита Милявская объяснила, что послужило причиной разрыва ее отношений с супругом, бывшим теннисистом Дмитрием Ивановым. В разговоре с «Собеседником» артистка заявила, что ей нужно было вовремя обратиться к психологу.

«В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения», — призналась Милявская.

Музыкальная исполнительница пока официально не развелась с мужем, но заявила о расставании еще в июле. Это был пятый брак Милявской, который продлился девять лет. Ранее певица была замужем за музыкантом Александром Цекало и бизнесменом Александром Зарубиным.