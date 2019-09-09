Государство придумало, куда вложить пенсионные накопления россиян

Схема работы с накоплениями граждан пока не раскрывается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России пенсионные накопления разрешат инвестировать в ипотечные ценные бумаги, сообщили СМИ.

«ИЦБ (ипотечные ценные бумаги) с гарантией Дом.РФ предлагается внести в список разрешенных активов для инвестирования средств пенсионных накоплений, управляемых ВЭБ (инвестиционным госбанком — прим. ред.)», — передает « Коммерсант » со ссылкой на принятую в конце августа дорожную карту по развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Стратегию одобрили Минфин, Центробанк, Минстрой, Минэкономики и госкорпорация Дом.РФ.

Как именно будет строиться схема инвестирования, пока не сообщается. Изначально стратегия была разработана для покупки ипотечных обязательств. Банк-кредитор, по идее инициаторов проекта, сможет продавать жилищный кредит дочерней структуре Дом.РФ, а взамен получать облигации, которые, в случае непогашения задолженности Дом.РФ будет обязан выкупить. Операции будут обеспечены ВЭБ.

Стратегия создана, чтобы исполнить указ президента, по которому к 2024 году ставки по ипотеке должны снизиться до 8%. Эти и ряд других мер позволят привлечь до семи триллионов рублей, что позволит добиться снижения ипотечных ставок на 1-1,5 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что в России могут изменить механизм выплат накопительных пенсий. По мнению специалистов ПФР, необходимо поднять пороговую сумму пенсионных накоплений. Однако экономисты утверждают, что таким образом россияне могут лишиться накопительной пенсии. Позднее Минфин опубликовал законопроект о новой системе пенсионных накоплений, напоминает «Национальная служба новостей».