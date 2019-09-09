Оппозиция оспорит итоги выборов главы Абхазии

По предварительным подсчетам, президентом Абхазии стал Рауль Хаджимба Фото: Kremlin.ru

Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил о намерении оспорить итоги второго тура выборов главы государства. По предварительным данным, наибольшее количество голосов набрал действующий лидер страны Рауль Хаджимба.

«У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом», — цитирует РИА «Новости» Квиницию. По его словам, оспаривать результаты планируется даже в том случае, если ЦИК объявит окончательный результат.

При этом Рауль Хаджимба уже объявил о своей победе во втором туре выборов. По предварительным итогам, он набрал 49,4% голосов, а Алхас Квициния — 47,52% голосов.

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики. Первый тур выборов в Абхазии прошел 25 августа, по их результатам Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, а Алхас Квициния — 21,9% голосов, передает «Национальная служба новостей».