Медведев похвастался школьными успехами по химии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев давал лучшие ответы по химии в школе. Об этом глава правительства рассказал на встрече с нобелевскими лауреатами и представителями международных и российских научных организаций перед открытием XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр погрузился в ностальгию и вспомнил, как в конце семидесятых — начале восьмидесятых он, будучи школьником, имел возможность изучать 104-105 химических элементов таблицы Менделеева. «Я окончил школу в 1982 году. Похвастаюсь сейчас: у меня был лучший ответ в школе по химии», — приводит ТАСС слова Медведева. Политик также восхитился прогрессом, который произошел в химии за последние годы.
На съезде соберутся более 3 тысяч человек из 52 стран. Среди них 400 зарубежных ученых и нобелевские лауреаты.
Как писало ранее «URA.RU», Медведев удивился, что в одной из школ Татарстана набрали 11 первых классов. «Это первый „М“ получается?» — задался вопросом российский премьер. Он напомнил, что классы должны иметь разумный размер, а не набирать по 40 человек, как в его детстве, отмечает агентство Nation News.