Медведев поразился наличию 1 «М» класса в российской школе

Дмитрий Медведев отметил, что классы должны иметь «разумный размер» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев удивился, что в одной из школ Татарстана набрали 11 первых классов. Об этом глава правительства узнал от руководителя республики Рустама Минниханова.

«Я начал придумывать название — это 1-й „М“ получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, „Б“, „В“, „Г“. Но вот „Л“ — это интересно», — приводит слова Медведева «Интерфакс». Также премьер вспомнил, что в советское время в классе могло быть больше 40 человек.

Медведев отметил, что классы должны иметь «разумный размер». По его словам, количество классов в школе должно быть оптимальным для учебного процесса.