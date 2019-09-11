Ученые нашли продукты, предотвращающие появление рака

Чтобы избежать онкологии, ученые советуют употреблять молочные продукты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы избежать риска развития онкологии, необходимо включить в свой рацион молоко и молочные продукты, а также снизить количество употребляемых мясных продуктов. К такому выводу пришли австралийские ученые по итогам исследования историй пациентов.

«Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более», — приводит выводы экспертов «Российская газета».

По их словам, помимо молока, молочных продуктов и кофе, снижению онкологических рисков способствуют жирная рыба и употребление клетчатки, например, пшеничных отрубей. «Стремиться стоит к получению 30 граммов клетчатки в день», — заявили специалисты.

Ранее на Восточном экономическом форуме главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал основные причины заболеваемости раком. По его словам, это курение, вирус папилломы человека (ВПЧ) и чрезмерное употребление алкоголя, напоминает «Национальная служба новостей».