Акционеры решили судьбу старейшего застройщика Прикамья

Ликвидация «Треста 14» не состоится Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Девелопер «Трест 14», оказавшийся в сложном финансовом положении, не будет ликвидирован. Этот вопрос рассматривался 13 сентября на внеочередном собрании акционеров.

«В итоге решение по этому вопросу не принято. Ликвидационная комиссия не сформирована. Ликвидации не будет», — сообщили «URA.RU» в компании.

Судьба старейшего в Прикамье застройщика решалась и по ряду других вопросов. «Трест 14» намерен заключить мировое соглашение с налоговой по делу о банкротстве. Как пояснил источник в компании, акционеры одобрили это решение. Также поддержано решение разместить 24,5 дополнительных акций — тем самым уставный капитал девелопера будет увеличен на полмиллиона рублей.

«Трест 14» был образован в 1960 году. Застройщик возвел ряд знаковых для города объектов: пермский цирк и здание краевого парламента. Несколько лет назад строительная компания столкнулась с финансовыми трудностями и начала избавляться от своих активов. Налоговики добиваются признания девелопера банкротом из-за задолженности в сумме более 180 млн рублей.

Сейчас компания ведет строительство нескольких жилых многоквартирных домов. На этой неделе инспекция жилнадзора ввела в эксплуатацию один из долгостроев девелопера.