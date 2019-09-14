Первый президент Украины признался, что население голосовало за союз с Россией

Леонид Кравчук подписал «Беловежское соглашение» 1991 года от имени Украины Фото: Senat Rzeczypospolitej Polskiej /Micha? Józefaciuk/Wikimedia.org

В 1991 году население Украины голосовало за союзное с Россией государство. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Bihus.info.

По словам политика, жители страны, голосовавшие в ходе референдума об утверждении «Акта провозглашения независимости Украины», подразумевали не совсем то, о чем договаривались политики. «Они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать, — рассказал Кравчук. — А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще — мы говорили о государстве».

Для народа было важнее обретение большей социальной и экономической свободы, а вовсе не обособление от Москвы, пояснил экс-президент. Тем не менее, политики готовили соглашение о содружестве независимых государств, а не о едином государственном объединении

За независимость Украины 1 декабря 1991 года выступили более 90% голосовавших украинцев. При этом в марте 1991 года на референдуме за сохранение СССР высказались свыше 76% граждан. После этого началась разработка «союзного договора» между республиками СССР, однако он так и не был подписан — в августе произошла неудачная попытка захвата власти ГКЧП, а 8 декабря президенты Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали «Беловежское соглашение» о роспуске СССР.