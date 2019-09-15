Священник, назвавший русских мужчин «национальной трагедией», призвал женщин манипулировать мужьями

Священник считает, что для успешной манипуляции женщинам необходимо изучать мужей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов рекомендовал женщинам лучше изучать своих мужей. Это поможет манипулировать ими, уверен священник.

«Когда она его [женщина своего мужа] изучит, она может научиться [делать] так, что он будет волчком крутиться и будет счастлив. Все умные женщины так поступали», — цитирует слова Смирнова «Интерфакс». Именно так, по мнению священника, женщины должны поступать с «мужьями-занудами», которые обвиняют их в непослушании.

Протоиерей уточнил, что такие мужья не смогут придирками поднять себе цену в глазах жен. «Такому мужу — цена 15 копеек до хрущевской реформы», — пошутил Смирнов.

Протоиерей Димитрий Смирнов не в первый раз выступает с громкими заявлениями. Ранее он назвал русских мужчин «национальной трагедией», в слабости которых виновато малое количество детей в семьях и «женское воспитание». Перед этим священник заявлял, что «женщины глупее мужчин», а к выбору супругов необходимо подходить «научно». Помимо этого, священник считает, что теория Дарвина «абсолютно не подтвердилась».