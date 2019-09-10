Священник, назвавший русских мужчин «национальной трагедией», опроверг теорию Дарвина

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , руки священика
Священник уверен, что теория Дарвина «абсолютно не подтвердилась»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал теорию эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». Об этом он заявил на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России».

«Бог создал человека по образу и подобию своему. <…> Это не институт — это творение Божие», — приводит слова священника News.ru. Также Смирнов заявил, что теория Дарвина «абсолютно не подтвердилась». Протоиерей считает, что обществу нужно выбрать: либо принять библейское учение о сотворении человека, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара».

В своей работе «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 году Чарльз Дарвин заявил, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. В книге «Происхождение видов» он утверждал, что человек и обезьяна имеют общего предка.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией». По его словам, в их слабости виновато малое количество детей в семьях и «женское воспитание».

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