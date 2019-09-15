14 сентября 2019
13 сентября 2019

На Урале сотрудница полиции насмерть сбила пешехода. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
ДТП произошло на улице ЧелюскинцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ДТП с участием сотрудницы правоохранительных органов произошло в ночь с 14 на 15 сентября в Нижнем Тагиле на ул. Челюскинцев. В результате происшествия погиб пешеход.

«Капитан полиции 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Ниссан Тирано, допустила наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — рассказал пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его словам, женщина ехала на работу, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Отряд ДПС проверил сотрудницу территориального ОВД, результат показал отсутствие в ее крови алкоголя. «По данному факту руководством МУ МВД России „Нижнетагильское“ проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — отметил Горелых.

Фото: группа ЧП Нижний Тагил в «ВКонтакте
Фото: группа ЧП Нижний Тагил «ВКонтакте»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...