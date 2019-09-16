Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына

На суде было доказано, что пенсионер действовал в пределах необходимой обороны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя свердловского города Невьянск приговорили к шести годам лишения свободы за двойное убийство. Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе расследования было установлено, что на поминках по своей жене 78-летний Эдуард Гопфауф зарезал сноху и ее брата.

В ходе застолья в декабре прошлого года Гопфауф поссорился со своей снохой, судимой за убийство его сына. «Конфликт разгорелся после того, как хозяин квартиры отказал снохе в финансовой помощи, гости просили одолжить деньги на поездку в Турцию», — рассказали в облсуде.

Конфликт перешел в драку, в ходе которой Гопфауф зарезал женщину и ее брата кухонным ножом. После этого мужчина сам пришел в полицию с повинной. На суде было доказано, что пенсионер действовал в пределах необходимой обороны.

«Свердловский областной суд признал Гопфауфа виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении областного суда. Приговор пока не вступил в законную силу.