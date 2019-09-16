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Югорский теплоход, севший на мель, стал «фигурантом» уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового речного вокзала в Салехарде, речной вокзал, теплоход
Теплоход «Метеор-282» сел на мель на реке ОбьФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Уральское следственного управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после аварии с теплоходом на реке Обь. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — отметили в управлении.

Теплоход «Метеор» сел на мель, плывя по реке Обь, 14 сентября. За врачебной помощью обратились 19 человек, трое из них госпитализированы, сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте. У теплохода повреждены корпус, винты и рулевое управление.

Теплоход «Метеор-282» выполнял рейс Березово—Ханты-Мансийск. Для доставки пассажиров и оказания медицинской помощи пострадавшим власти отправили три теплохода.

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