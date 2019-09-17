В Югре ребенок-инвалид осквернил памятник ветеранам Великой Отечественной войны

В Нефтеюганске на вечном огне у памятника «Воину-освободителю» снова сожгли венок. Вандалом оказался девятилетний инвалид детства. Об этом «URA.RU» рассказали в полиции города.
«Несовершеннолетний ребенок, проходя мимо данного памятника, решил поджечь венок. Повреждения самого памятника фактически не было, был уничтожен венок. Личность ребенка установлена», — рассказала пресс-секретарь городского отдела МВД Юлия Огрызкова.
В связи с тем, что вандалу нет 14 лет, в возбуждении уголовного дела отказано. С родителями ребенка и с ним самим проведена профилактическая беседа.
Ранее «URA.RU» писало о том, что вандалы буквально атаковали памятник ветеранам Великой Отечественной войны в Нефтеюганске. Первый случай с сожжением венка произошел 7 апреля. Тогда полиция возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Второй — в начале июня.