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В Югре ребенок-инвалид осквернил памятник ветеранам Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада и приготовления к празднику 9 мая. Курган, вечный огонь, гвоздики, день памяти, 9 мая, цветы, день победы
Вечный огонь в Нефтеюганске уже в третий раз за год подвергается нападениям вандаловФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске на вечном огне у памятника «Воину-освободителю» снова сожгли венок. Вандалом оказался девятилетний инвалид детства. Об этом «URA.RU» рассказали в полиции города.

«Несовершеннолетний ребенок, проходя мимо данного памятника, решил поджечь венок. Повреждения самого памятника фактически не было, был уничтожен венок. Личность ребенка установлена», — рассказала пресс-секретарь городского отдела МВД Юлия Огрызкова.

В связи с тем, что вандалу нет 14 лет, в возбуждении уголовного дела отказано. С родителями ребенка и с ним самим проведена профилактическая беседа.

Ранее «URA.RU» писало о том, что вандалы буквально атаковали памятник ветеранам Великой Отечественной войны в Нефтеюганске. Первый случай с сожжением венка произошел 7 апреля. Тогда полиция возбудила уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Второй — в начале июня.

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