Многоэтажный дом в Новом Уренгое, который сошел с фундамента, стал мемом в Рунете. На снимках видно, что в щели между основанием и самим домом вставлены деревянные брусья. Фотографии стали источником вдохновения для творчества пользователей соцсети «ВКонтакте».
Новоиспеченные мемы появились в группах «MDK» (11 млн подписчиков), «ЗШ» (2,5 млн подписчиков), «КБ» (1,5 млн подписчиков) и многих других.
В управляющей компании, обслуживающей дом, «URA.RU» заявили, что деформирован только фасад здания, это не несет опасности для проживания, а деревянные брусья в щель сотрудники не подкладывали. «В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку (защита основания фундамента от проникновения воды — прим. ред.) поднимать», — ранее отметили в организации.