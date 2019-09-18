17 сентября 2019
16 сентября 2019

Ямальская многоэтажка, которую «укрепили» досками, стала мемом. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Многоэтажка стала мемом в РунетеФото: читатели «URA.RU»

Многоэтажный дом в Новом Уренгое, который сошел с фундамента, стал мемом в Рунете. На снимках видно, что в щели между основанием и самим домом вставлены деревянные брусья. Фотографии стали источником вдохновения для творчества пользователей соцсети «ВКонтакте».

Новоиспеченные мемы появились в группах «MDK» (11 млн подписчиков), «ЗШ» (2,5 млн подписчиков), «КБ» (1,5 млн подписчиков) и многих других.

В управляющей компании, обслуживающей дом, «URA.RU» заявили, что деформирован только фасад здания, это не несет опасности для проживания, а деревянные брусья в щель сотрудники не подкладывали. «В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку (защита основания фундамента от проникновения воды — прим. ред.) поднимать», — ранее отметили в организации.

Фото: MDK, VK
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
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