В расщелину между домом и фундаментом вставили деревянный брусок Фото: читатели «URA.RU»

В Новом Уренгое (ЯНАО) сошедший с фундамента многоэтажный дом поддержали деревянными брусьями. Фотографии с необычным методом ремонта разошлись в городских сообществах социальной сети «ВКонтакте».

На снимках видно, что в щели между основанием и самим домом вставлен деревянный брус. В комментариях пользователи не скрывали своего удивления от увиденного. «Оу… Новые технологии», — написал Богдан Дунаевский. «Да и так сойдет», — добавил Хаял Азизов. «Какая сейчас прочная, износостойкая древесина пошла», — отметила Татьяна Татьянина.

«URA.RU» выяснило, что дом обслуживает управляющая компания АО «Уренгойжилсервис». В самой компании агентству сообщили, что деформирован фасад здания и это не несет опасности для проживания. «Палки туда мы не подкладывали. Это связано с браком строительным. Немного осела отмостка (защита основания фундамента от проникновения воды — прим. ред.) В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку поднимать», — отметили в организации.

В пресс-службе мэрии Нового Уренгоя агентству сообщили, что специалисты департамента городского хозяйства выехали на место. «Они проведут осмотр и при необходимости примут соответствующие меры», — отметили в горадминистрации.

Фото: читатели «URA.RU»