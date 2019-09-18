Полицейский расстрелял двух сотрудников МВД

Полицейский напал на своих коллег
Сотрудник полиции расстрелял двух своих коллег в Москве. Во время перестрелки двое полицейских были ранены, один сотрудник правоохранительных органов скончался.
Полицейский открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности, когда те пытались его задержать в момент получения взятки. В результате убит 39-летний правоохранитель. 41-летний страж порядка получил тяжелое ранение и госпитализирован, сообщает telegram-канал Baza.
Атаковал полицейских 35-летний коллега, пойманный на получении взятки в две тысячи рублей. Стрелял он из табельного оружия. Сейчас виновный задержан. Инцидент произошел возле станции метро «Рязанский проспект».