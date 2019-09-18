Полицейский расстрелял двух сотрудников МВД

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Обыски в челябинском штабе Навального. Челябинск, полиция, штаб навального
Полицейский напал на своих коллегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник полиции расстрелял двух своих коллег в Москве. Во время перестрелки двое полицейских были ранены, один сотрудник правоохранительных органов скончался.

Полицейский открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности, когда те пытались его задержать в момент получения взятки. В результате убит 39-летний правоохранитель. 41-летний страж порядка получил тяжелое ранение и госпитализирован, сообщает telegram-канал Baza.

Атаковал полицейских 35-летний коллега, пойманный на получении взятки в две тысячи рублей. Стрелял он из табельного оружия. Сейчас виновный задержан. Инцидент произошел возле станции метро «Рязанский проспект».

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