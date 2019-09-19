В России нашли 64 ректора-плагиатора

Сообщество «Диссернет» провело исследование, показавшее, что 64 ректора российских университетов использовали чужие материалы в своих диссертациях. Результатами исследования поделилась Meduza.
Под плагиатом сообщество понимает некорректное заимствование в собственной работе без указания на источник. «В список ректоров-плагиаторов попали 64 человека, у девяти из них нашли случаи замены эмпирических данных», — сообщает издание. При этом наибольшее количество плагиата замечено в работах, связанных с экономической темой.
Помимо этого «Диссернет» составил еще два списка. В первый перечень попали ректоры, помогавшие защищать чужие «недобросовестные» диссертации, во второй — те, кто использовал некорректные публикации в научных изданиях. Всего сообщество упомянуло в своей работе 112 человек, изучив сведения про 676 учебных заведений РФ.
На основе собранных данных «Диссернет» составил список худших ректоров страны. На данный момент известны имена лишь пяти ректоров, которые заняли лидирующие позиции в перечне. Уральских ректоров среди худших пяти не оказалось.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» представители «Диссернет», полный список ректоров, связанных с плагиатом, будет опубликован 19 сентября.
«Диссернет» — сообщество, членами которого являются профессиональные ученые, работающие в различных областях науки, журналисты и гражданские активисты. Сообщество организовано в 2013 году и занимается проведением экспертиз кандидатских и докторских диссертаций.