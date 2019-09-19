Названы лучшие российские вузы по трудоустройству выпускников

МГУ признали лучшим вузом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские вузы попали в рейтинг лучших учебных заведений по дальнейшему трудоустройству выпускников. Всего в топ-500 QS Graduate Employability попали 13 российских университетов.

Лучшим в России признали Московский государственный университет имени Ломоносова, он занял 101-е место в рейтинге. Далее идет Санкт-Петербургский государственный университет — 181-е место. Третье место среди российских вузов занимает Московский государственный институт международных отношений (191-е место).

В прошлом году в топ-500 попали лишь 11 российских учебных заведений. В рейтинг добавили Российский университет дружбы народов и Томский политехнический университет. Самыми лучшими высшими учебными заведениями признали Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что журнал Forbes опубликовал рейтинг, учитывающий «элитность» вуза. Лучшими в России были признаны Московский государственный институт стали и сплавов, Московский государственный институт международных отношений и Московский физико-технический институт (МФТИ).