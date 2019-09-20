Лавров уличил США в желании возобновить ядерные испытания

США начали медийную компанию, чтобы в будущем отказаться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте ведомства.
«Это [медийная компания американцев] ставит под вопрос будущее и этого важнейшего для международного мира и безопасности документа», — уверен Лавров. Также представитель МИД с сомнением говорит о перспективах Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, что связано из-за отсутствия ответа по данному вопросу от Вашингтона.
Помимо этого, как считает Лавров, действия американцев по отказу от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и «торпедированию» договора по ПРО несут серьезнейшие риски. «Они [действия Вашингтона] способны разрушить всю сложившуюся систему межгосударственных отношений в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями», — отмечает Лавров в материале.
Также глава ведомства указал на то, что американцы начали размещать оружие в космосе. При этом в США «отвергают предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», уточняет Лавров.