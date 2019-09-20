МВД закупает автозаки бизнес-класса

МВД хочет приобрести 154 седана, стоимость которых — больше 250 миллионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство внутренних дел хочет закупить 154 седана бизнес-класса для «перевозки задержанных». Соответствующий проект опубликован на сайте госзакупок.

Общая стоимость тендера превысит четверть миллиарда рублей. Аукцион между участниками назначен на 24 сентября. Цена за одну машину, согласно карточке закупки, составляет 1,637 миллиона рублей. Суммарно 154 автомобиля, по подсчетам МВД, обойдутся в 252,1 миллиона рублей.

Автомобили бизнес-класса отличаются увеличенными габаритами. Как пояснили в МВД порталу «Снег.TV», пространство в машине требуется для «размещения на заднем ряду сидений автомобиля не менее двух сотрудников в случае доставки задержанного для обеспечения несанкционированного покидания автомобиля». Кроме того, правоохранителям нужно, чтобы ничто не «сковывало движения», если «задержанный будет оказывать сопротивление» в салоне.