Друзья Заворотнюк рассказали, что могло спровоцировать болезнь актрисы

Анастасия Завортнюк могла заболеть раком из-за гормональной терапии Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Знакомые актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение в частной московской клинике, предположили, что могло вызвать у артистки онкологическое заболевание. По словам друзей Заворотнюк, за год до беременности 48-летняя актриса проходила гормональную терапию.

«В любом случае не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь», — сообщил журналистам «Комсомольской правды» коллега артистки. Друг семьи Заворотнюк также подтвердил изданию, что она готовилась к курсу подобных препаратов, проходила все необходимые обследования, делала МРТ головного мозга, но опухоли тогда у нее не было выявлено. О злокачественной опухоли Заворотнюк узнала после появления ребенка.

13 сентября средства массовой информации писали, что Заворотнюк доставили в поликлинику в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером 18 сентября она пришла в сознание и начала самостоятельно дышать, передает RT. Позже нейрохирург назвал больницу, в которой находится актриса, хорошей клиникой, однако усомнился в уровне подготовки работающих там специалистов, сообщает Nation news.