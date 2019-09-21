Детей, облитых в Турции горящим маслом, доставили в Екатеринбург

Отец пострадавших не имеет претензий к турецким гостинице и медикам Фото: depositphotos.com

Двоих мальчиков, которых облили горящим маслом в Турции, привезли в Екатеринбург. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

«Дети госпитализированы в городскую больницу №9, им оказывается вся необходимая помощь в соответствии с их состоянием. Ничего, угрожающего их жизням, нет», — рассказал «URA.RU» Константин Шестаков. Также он уточнил, что в аэропорту мальчиков встречала машина медицины катастроф, в больнице работала заместитель министра здравоохранения Елена Чадова. Ситуация находится полностью под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По словам отца пострадавших детей, старший ребенок чувствует себя лучше и если не трогать, у него ничего не болит, а у младшего сильно болит нога, но раны заживают, сообщает E1.RU. Также отец мальчиков отметил, что не имеет претензий к турецким медикам. «В два часа ночи нас отключили от капельниц, дали рецепт на антибиотик, дали нам с собой обезболивающее и мы поехали в аэропорт», — цитирует агентство. Отец пострадавших сообщил, что в Екатеринбурге их встретили на высшем уровне: жена с детьми из самолета пересели в карету скорой помощи и сразу поехали в больницу.

Ранее стало известно, что в Турции во время финального ужина в отеле из-за ошибки повара горящее масло потекло на посетителей гостиницы. В результате пострадали восемь человек, среди них были дети из Екатеринбурга 3,5 и 10 лет.