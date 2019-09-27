Стало известно, в каких городах Югры власти лучше всего реагируют на жалобы в соцсетях

Самое большое количество жалоб в соцсетях оставляют жители крупнейших городов Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрии Сургута, Мегиона, Нижневартовска, а также Белоярского и Ханты-Мансийского района лучше всего справляются с потоком негатива в социальных сетях. Об этом говорят данные закрытого рейтинга муниципалитетов ХМАО по качеству работы в интернете с конца августа по сентябрь.

Сам документ имеется в распоряжении редакции «URA.RU». Среди отстающих оказались администрации Покачей, Радужного и Урая. Место в рейтинге определяется, исходя из скорости ответов на жалобы, качества изложения, степени удовлетворенности авторов постов полученной информацией и позиционирования в СМИ.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили, что власти ведут систематическую работу в интернет-пространстве. «Выстраивание прямого диалога жителей и органов власти в социальных сетях необходимо для оперативного решения проблем, мониторинга обстановки в муниципальных образованиях, недопущения кризисных ситуаций», — заявили в депсвязей.

Там также добавили, что с начала 2019 года окружные и муниципальные чиновники получили 15 тысяч обращений и жалоб от жителей в соцсетях. Официальные аккаунты заведены у всех 22 муниципалитетов Югры и некоторых отдельных поселений. Топ тем, которые волнуют югорчан в соцсетях в конце сентября, — вопросы благоустройства, начало отопительного сезона, качество автомобильных дорог и их ремонт.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о внедрении в Югре системы «инцидент-менеджмент», которая позволяет властям реагировать на негативные комментарии в социальных сетях.