Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом

Пассажирские перевозки из Украины в Крым запрещены с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина намерена возобновить пассажирские перевозки в Крым на регулярной основе. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Однако, по словам Криклия, для возобновления перевозок из Украины в Крым необходимо достроить новые контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). «Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится», — заявил министр инфраструктуры Украины в интервью «Радио „Свобода“». Также он добавил, что сейчас имеются некоторые сложности со строительством, но их уже решают.

При этом Владислав Криклий отметил, что официальные пассажирские перевозки в Крым планируются «обязательно». Конкурсы для перевозчиков, по словам главы ведомства, будут проводить местные власти при участии ведомства. Однако о каких именно перевозках идет речь — автобусных или железнодорожных — пока неизвестно, передает агентство Nation News.

Запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крым по железной дороге был введен в декабре 2014 года Советом национальной безопасности и обороны Украины. В июле житель Украины обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.