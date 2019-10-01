Штрафы за уклонение от армии вырастут в шесть раз

Штрафы за уклонение от армии станут в шесть раз больше. Такой информацией поделился начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — заявил Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24». Денежные взыскания коснутся, например, тех призывников, которые не сообщают в военкомат о смене места жительства или работы. В данный момент минимальный штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.
Кроме того, Бурдинский рассказал, как изменилось количество «уклонистов» за последние пять лет. Так, количество призывников, уклоняющихся от службы, снизилось — с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.Как отметил генерал-лейтенант, большинство уклонистов скрываются от военных комиссариатов или вообще не приходят туда по повестке.