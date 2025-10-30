В США объяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Военный в США объяснил слова Трампа о ядерных испытаниях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний не предполагает их немедленного начала. Об этом заявил кандидат на должность главы Стратегического командования вооруженных сил США вице-адмирал Ричард Коррелл.

«Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний. Его цитата была: „Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях“. Ни Китай, ни Россия не проводили ядерных взрывных испытаний», — заявил Коррелл во время слушаний, посвященных утверждению его кандидатуры. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые, по его словам, имеют соответствующие программы. Президент США добавил, что процесс начнется немедленно.

Продолжение после рекламы