В США объяснили слова Трампа о ядерных испытаниях
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний не предполагает их немедленного начала. Об этом заявил кандидат на должность главы Стратегического командования вооруженных сил США вице-адмирал Ричард Коррелл.
«Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний. Его цитата была: „Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях“. Ни Китай, ни Россия не проводили ядерных взрывных испытаний», — заявил Коррелл во время слушаний, посвященных утверждению его кандидатуры. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые, по его словам, имеют соответствующие программы. Президент США добавил, что процесс начнется немедленно.
Он уточнил, что время и место проведения ядерных испытаний назовет позже. Кроме того, Трамп отметил, что у США уже есть испытательные полигоны для подобных действий. Об истории ядерного оружия в США, их арсенале и о том, какая страна все же может их сдерживать — в материале URA.RU.
