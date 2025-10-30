Роскомнадзор заявил, что не блокирует Telegram и WhatsApp* в Крыму

Роскомнадзор не ограничивал работу Telegram в Крыму Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Роскомнадзор не блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — говорится в сообщении ведомства. Оно последовало после появления сообщений крупнейшего регионального телеком-оператора «Волна» о частичном ограничении работы этих сервисов на полуострове.

Ранее Роскомнадзор подтвердил частичное ограничение работы мессенджеров на юге России, объяснив это необходимостью противодействия мошенничеству, вымогательству и вовлечению граждан в диверсионную деятельность. Ведомство указывало, что ограничительные меры будут продолжаться до начала сотрудничества владельцев мессенджеров с российскими правоохранительными органами.

Нестабильность в работе Telegram и WhatsApp в регионах юга России фиксировалась в течение нескольких дней. В Ростове-на-Дону пользователи жаловались на полную недоступность сервисов даже через Wi-Fi, в Астрахани — на низкую скорость работы Telegram. Операторы связи утверждали, что ограничения не связаны с блокировкой на уровне их сетей.