По Крымскому мосту запретят проезд электромобилей

По Крымскому мосту с 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«С 00:00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.