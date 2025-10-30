По Крымскому мосту запретят проезд электромобилей
По Крымскому мосту с 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«С 00:00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Для электромобилей и гибридов доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Республике Крым. Ранее власти уже ограничили проезд по Крымскому мосту для грузовых автомобилей, для которых также действует объездной путь через Таганрог.
