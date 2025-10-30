Российских военных на СВО перевели на зимнюю форму одежды

В Минобороны РФ завершена подготовка фондов к зимнему периоду 2025-2026 годов Фото: Илья Московец © URA.RU

Российских военных на СВО полностью обеспечили зимней формой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дополнительно создан резерв обмундирования для оперативной замены утепленной одежды и обуви.

«Личный состав, принимающий участие в специальной военной операции, обеспечен зимней формой одежды в полном объеме. Создан дополнительный резерв обмундирования для оперативной замены утепленной одежды и обуви», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Об этом стало известно после рабочего совещания по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025-2026 годов, которое провел министр обороны Андрей Белоусов.

Военнослужащие группировок войск завершают обустройство позиций к зимним условиям в зоне проведения СВО. Там уже создан необходимый запас обогревателей, твердотопливного и жидкотопливного отопительного оборудования, дров и окопных свечей.

