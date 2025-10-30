Лавров потребовал от ООН расследовать события в Буче

Лавров держит на контроле ситуацию с инсценировкой в Буче Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу очередной запрос с требованием расследовать события в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров направил очередное послание генеральному секретарю Гутеррешу по данной теме. Поэтому вновь ожидаем реакции», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция шла на Rutube-канале МИД РФ. Она также обвинила ООН в «пособничестве украинской постановке» и призвала международную организацию содействовать проведению детального и открытого расследования.

Весной 2022 года украинские войска и подразделения территориальной обороны заняли город Буча, расположенный менее чем в 50 километрах от Киева. В последующие дни местными силовыми структурами были проведены операции по зачистке территории.

