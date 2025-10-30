Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Лавров потребовал от ООН расследовать события в Буче

30 октября 2025 в 20:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лавров держит на контроле ситуацию с инсценировкой в Буче

Лавров держит на контроле ситуацию с инсценировкой в Буче

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу очередной запрос с требованием расследовать события в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров направил очередное послание генеральному секретарю Гутеррешу по данной теме. Поэтому вновь ожидаем реакции», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция шла на Rutube-канале МИД РФ. Она также обвинила ООН в «пособничестве украинской постановке» и призвала международную организацию содействовать проведению детального и открытого расследования.

Весной 2022 года украинские войска и подразделения территориальной обороны заняли город Буча, расположенный менее чем в 50 километрах от Киева. В последующие дни местными силовыми структурами были проведены операции по зачистке территории.

Продолжение после рекламы

Западные и украинские СМИ, не предоставив доказательств, возложили ответственность за произошедшие события на российские вооруженные силы. В начале апреля 2022 года украинские власти обвинили Россию в гибели мирных жителей Бучи. Однако российская сторона официально заявила о непричастности своей армии к гибели мирного населения и обвинила украинскую сторону в фабрикации доказательств.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал