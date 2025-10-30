Участник штурма Берлина умер в Казахстане в 98 лет
В Астане простились с ветераном войны Василием Сердюковым
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сердюков, участвовавший в освобождении Белоруссии, Польши и штурме Берлина, умер в Казахстане. Ему было 98 лет. Ветерана похоронили с воинскими почестями.
«В столице республики с воинскими почестями состоялась церемония прощания с ветераном Василием Сердюковым», — сообщило посольство России в Астане. В церемонии прощания приняли участие российские дипломаты.
Василий Сердюков родился 21 ноября 1926 года и ушел на фронт в 17 лет. Его боевой путь включал освобождение Белоруссии и Польши, бои за Зееловские высоты и непосредственное участие в штурме Берлина. Как вспоминал ветеран, День Победы он встретил у стен Рейхстага.
После войны Сердюков окончил институт в Новосибирске и более 40 лет посвятил работе на железной дороге в Казахстане. За боевые заслуги и трудовые достижения он был удостоен государственных наград. Посольство России выразило глубокие соболезнования родным и близким ветерана.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.