Участник штурма Берлина умер в Казахстане в 98 лет

30 октября 2025 в 21:23
В Астане простились с ветераном войны Василием Сердюковым

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сердюков, участвовавший в освобождении Белоруссии, Польши и штурме Берлина, умер в Казахстане. Ему было 98 лет. Ветерана похоронили с воинскими почестями. 

«В столице республики с воинскими почестями состоялась церемония прощания с ветераном Василием Сердюковым», — сообщило посольство России в Астане. В церемонии прощания приняли участие российские дипломаты.

Василий Сердюков родился 21 ноября 1926 года и ушел на фронт в 17 лет. Его боевой путь включал освобождение Белоруссии и Польши, бои за Зееловские высоты и непосредственное участие в штурме Берлина. Как вспоминал ветеран, День Победы он встретил у стен Рейхстага.

Продолжение после рекламы

После войны Сердюков окончил институт в Новосибирске и более 40 лет посвятил работе на железной дороге в Казахстане. За боевые заслуги и трудовые достижения он был удостоен государственных наград. Посольство России выразило глубокие соболезнования родным и близким ветерана.

