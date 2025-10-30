Участник штурма Берлина умер в Казахстане в 98 лет

В Астане простились с ветераном войны Василием Сердюковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сердюков, участвовавший в освобождении Белоруссии, Польши и штурме Берлина, умер в Казахстане. Ему было 98 лет. Ветерана похоронили с воинскими почестями.

«В столице республики с воинскими почестями состоялась церемония прощания с ветераном Василием Сердюковым», — сообщило посольство России в Астане. В церемонии прощания приняли участие российские дипломаты.

Василий Сердюков родился 21 ноября 1926 года и ушел на фронт в 17 лет. Его боевой путь включал освобождение Белоруссии и Польши, бои за Зееловские высоты и непосредственное участие в штурме Берлина. Как вспоминал ветеран, День Победы он встретил у стен Рейхстага.

Продолжение после рекламы