Православный мессенджер «Зосима» будет доступен в 2026 году

Россиянам рассказали, когда будет доступен православный мессенджер «Зосима» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православный мессенджер «Зосима» проекта «Спаси и сохрани» будет доступен для широкой аудитории в 2026 году. Об этом сообщили представитель фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. Сейчас приложение временно недоступно для скачивания, так как проходит доработку после тестового периода.

«Это была тестовая версия, ее скачали, протестировали. Сейчас приложение недоступно, его дорабатывают. Оно будет снова доступно уже в следующем году», — сказал Агапов. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее состоялась презентация мессенджера. В его тестировании приняли участие две тысячи пользователей. После завершения доработки приложение будет доступно для скачивания на мобильных устройствах Android и iOS.

Мессенджер назван в честь преподобного игумена Зосимы Соловецкого — выдающегося подвижника Русского Севера, одного из основателей Соловецкого монастыря. Сервис объединяет функции социальной сети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. Также в мессенджере запрещены публикация аморальной информации и использование нецензурной лексики.