Зеленский продлил военное положение на Украине на три месяца
Мобилизация на Украине продлится еще на 90 дней
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Решение, вступившее в силу 5 ноября 2025 года, стало уже 17-м по счету продлением с февраля 2022 года.
«Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым военное положение и общая мобилизация продлены на 90 дней. Срок начинается с 5 ноября 2025 года», — сообщила пресс-служба Верховной рады в своем telegram-канале.
Ранее Рада одобрила соответствующие законопроекты, предусматривающие пролонгацию особого режима до 3 февраля 2026 года. На фоне продолжающихся ограничений в стране не проводятся выборы любого уровня — парламентские, президентские или местные. Это позволяет Зеленскому сохранять власть, несмотря на истечение его президентских полномочий 20 мая 2024 года.
