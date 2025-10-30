Что известно о православном мессенджере «Зосима»: когда запустят и как будет работать

В России появится православный мессенджер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Запуск православного мессенджера «Зосима», разработанного в рамках проекта «Спаси и сохрани», переносится на 2026 год. Об этом сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. В настоящее время приложение недоступно для широкой аудитории — разработчики продолжают его дорабатывать и тестировать функционал.

Изначально масштабную презентацию мессенджера планировали провести осенью 2024 года, затем сроки сдвинулись на весну 2025-го, а теперь — на 2026 год. Несмотря на неоднократные переносы, создатели приложения уверяют, что проект активно развивается и имеет четкую «дорожную карту» на ближайшие два года. Что известно о новом мессенджере — в материале URA.RU.

От идеи до реализации: как зарождался проект

Изначально приложение «Зосима» планировали создать как инструмент для проекта «Спаси и сохрани» Фото: Илья Московец © URA.RU

Первые сведения о создании православного мессенджера появились в сентябре 2024 года. Фонд «Иннотех XXI», специализирующийся на реставрации храмов, объявил о планах выпустить на российский рынок специализированное приложение для общения. Первоначально «Зосима» задумывалась как инструмент для проекта «Спаси и сохрани», направленного на восстановление храмов Ярославской области.

По словам Алексея Агапова, партнеры фонда работали над приложением около года. Мессенджер создавался как платформа для обмена информацией о храмах, где пользователи могли бы создавать страницы церквей, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. При этом разработчики сразу заявили, что приложением смогут пользоваться все желающие, а не только участники реставрационного проекта.

Почему запуск снова отложили

На данный момент приложение протестировали около 2000 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ноябре 2024 года «Зосиму» представили, но только в ограниченном формате — в Ярославской области. Масштабную презентацию для всей страны снова перенесли, на этот раз на осень 2025 года. Агапов объяснял это необходимостью доработок и улучшения функционала.

По его словам, региональный запуск был нужен для физического тестирования работы приложения. В процессе эксплуатации разработчики дописали код, убрали лишние элементы и усовершенствовали продукт. Президент фонда подчеркивал, что «Зосима» — это «живой продукт», который предусматривает не просто обмен информацией, но и полноценное общение людей между собой и жизнь церковных приходов.

К концу октября 2025 года приложение протестировали около двух тысяч человек. Однако для широкой публики мессенджер по-прежнему остается недоступным.

Святой покровитель: почему мессенджер назвали «Зосима»

Мессенджер получил свое название в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого. Этот святой является одним из основателей Соловецкого монастыря и почитается в лике преподобных. Дни его памяти отмечаются 17 (30) апреля и 8 (21) августа по церковному календарю. Выбор имени святого для названия приложения символизирует духовную направленность проекта и его связь с православными традициями России.

Больше чем переписка: какие возможности получат пользователи

Священники смогут заводить свои блоги в «Зосиме» Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Разработчики «Зосимы» предусмотрели широкий набор функций для пользователей. В мессенджере можно будет создавать странички храмов, собирать пожертвования на их нужды и обмениваться сообщениями. Приложение будет поддерживать чаты, обмен фотографиями и видео, а также проведение онлайн-трансляций.

Пользователи смогут общаться друг с другом и сообщать о проблемах с храмами, требующих внимания. Священнослужителям разрешат заводить блоги, где они смогут делиться событиями из жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих. Это создаст прямой канал коммуникации между духовенством и паствой.

Православный или для всех: кто сможет пользоваться приложением

Несмотря на то, что в СМИ приложение с момента анонса называли «православным», Алексей Агапов настаивает на более точной формулировке. По его мнению, мессенджер может официально считаться православным только после получения благословения патриарха Кирилла.

Более того, разработчики подчеркивают, что пользоваться приложением смогут не только православные верующие. «Мессенджер „Зосима“ нельзя назвать православным мессенджером. Он необязательно православный, там могут и мусульмане, католики и другие верующие [общаться]. Это просто мессенджер», — уточнил Агапов.

Таким образом, создатели позиционируют «Зосиму» как межконфессиональную платформу, открытую для представителей различных религий. Ограничений по конфессиональному выбору пользователей не предусмотрено.

За мат — бан: как будут модерировать контент

За использование мата пользователей будут банить Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одной из ключевых особенностей «Зосимы» станет строгая система модерации контента. Некоторые категории пользователей не смогут использовать приложение, а определенные виды контента будут жестко блокироваться.

По словам Агапова, если в мессенджере появится аморальная информация, ее будут удалять, в отличие от других мессенджеров, где подобный контент не всегда блокируется. Модераторы будут ограничивать распространение такого контента, а нарушителей — блокировать.

Под запретом окажутся материалы, связанные с экстремизмом, призывы к насилию, ругань и сквернословие. Особое внимание уделяется борьбе с ненормативной лексикой — за использование мата пользователей будут банить. Разработчики объясняют такую строгость заботой о детях и молодежи, которые не должны видеть вредный контент.

Не конкурент, а альтернатива: место «Зосимы» на рынке

«Зосима» не станет конкурентом Max Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Приложение «Зосима» позиционируется как альтернатива зарубежным мессенджерам на российском рынке. Однако президент «Иннотеха XXI» уточнил, что конкурировать с отечественным мессенджером MAX не планируется.

По словам Агапова, MAX изначально задумывался иначе и представляет собой «что-то среднее между „Одноклассниками“ и „ВКонтакте“. То есть эта платформа больше напоминает социальную сеть, чем классический мессенджер для обмена сообщениями.

Таким образом, «Зосима» займет свою нишу на рынке — приложения для общения с акцентом на духовные ценности и строгую модерацию контента. Это отличает ее как от зарубежных мессенджеров типа WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), так и от российских аналогов.

Когда ждать релиза: планы разработчиков на 2026 год

На данный момент скачать приложение для широкой публики невозможно. Разработчики продолжают дорабатывать функционал и тестировать мессенджер на ограниченной группе пользователей. Однако на площадке Rustore у «Зосимы» уже есть своя страница.