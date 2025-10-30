Логотип РИА URA.RU
Уроженец СССР может возглавить Моссад

Уроженец СССР стал основным претендентом на пост главы Моссада
30 октября 2025 в 21:07
Израильский генерал, родившийся в СССР, может возглавить разведку

Израильский генерал, родившийся в СССР, может возглавить разведку

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Генерал-майор Роман Гофман, уроженец СССР, рассматривается как основной кандидат на пост следующего руководителя службы внешней разведки Израиля «Моссад». Об этом сообщил израильский новостной портал Walla со ссылкой на источники в структурах безопасности.

«По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы „Моссад“ является генерал-майор Роман Гофман. В настоящее время он занимает пост военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — сообщает Walla.

Гофман, родившийся в белорусском Мозыре в 1976 году и репатриировавшийся в Израиль в 1990-м, имеет впечатляющую военную карьеру. Он командовал различными подразделениями Армии обороны Израиля, включая 75-й батальон и 7-ю бронетанковую бригаду. Во время вторжения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года Гофман лично вступил в бой с радикалами, получив ранение.

Нынешний глава «Моссада» Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года, но продолжает работу на продленном сроке. Срок полномочий руководителя разведки обычно составляет четыре года с возможностью продления на год.

