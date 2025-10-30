Уроженец СССР может возглавить Моссад
Генерал-майор Роман Гофман, уроженец СССР, рассматривается как основной кандидат на пост следующего руководителя службы внешней разведки Израиля «Моссад». Об этом сообщил израильский новостной портал Walla со ссылкой на источники в структурах безопасности.
«По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы „Моссад“ является генерал-майор Роман Гофман. В настоящее время он занимает пост военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — сообщает Walla.
Гофман, родившийся в белорусском Мозыре в 1976 году и репатриировавшийся в Израиль в 1990-м, имеет впечатляющую военную карьеру. Он командовал различными подразделениями Армии обороны Израиля, включая 75-й батальон и 7-ю бронетанковую бригаду. Во время вторжения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года Гофман лично вступил в бой с радикалами, получив ранение.
Нынешний глава «Моссада» Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года, но продолжает работу на продленном сроке. Срок полномочий руководителя разведки обычно составляет четыре года с возможностью продления на год.
