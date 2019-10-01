Кремль отреагировал на слова главы МИД Белоруссии о военной базе РФ

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Отношениям России и Белоруссии отказ не навредит, уверены экспертыФото: Официальное интернет-представительство Президента России

В Кремле не обсуждают вопрос размещения российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что в таком размещении нет «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

«Между Россией и Белоруссией существует достаточно значительный объем союзнических обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. В настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется», —

В интервью РБК Макей пояснил, что идея потеряла смысл из-за развития современных технологий и способности ракет «буквально за считаные минуты достичь другого континента». Белорусский политолог Юрий Шевцов при этом высказал предположение, что отказ Белоруссии размещать базу связан с нежеланием Минска портить отношения с Западом.

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