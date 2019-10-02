Малахов в «Прямом эфире» попросил прощения у оскорбленной Киргизии

Андрей Малахов принес извинения за неправильно понятые слова Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Телеведущий Андрей Малахов извинился перед жителями Киргизии в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Журналист попросил прощения за то, что его слова о причастности уроженца Кыргызстана к заказной аварии могли кого-то обидеть.

«Я хочу, чтобы меня сегодня услышали жители в России и в Кыргызстане, кого могли ненароком задеть мои неправильно понятые слова», — обратился Малахов в конце выпуска программы «Прямой эфир». — «От имени всей редакции программы „Прямой эфир“ и от себя лично я хочу выразить самые искренние сожаления. Кечирип коюнуздар („прошу прощения“ по-киргизски — прим. ред.)».

Ранее власти Кыргызстана обиделись на то, что в передаче, посвященной гибели сына российского миллионера Александра Маругова, журналист допустил версию о заказном убийстве, передают «Дни.ру». ДТП, в котором погиб сын владельца «Мясной империи», произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве. Тогда гражданин Киргизии таксист Акбаров столкнулся с мотоциклом, которым управлял Маругов.