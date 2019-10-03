«Четвертый канал» выкупил у уральского пиарщика долги телеканала «Малина»

«Четвертый канал» вернул себе право требования долга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Суд против Малины-ТВ

«Четвертый канал» вернул себе право требования 20-миллионного долга интернет-телевидения «Малина», который два года назад выкупил уральский политтехнолог Платон Маматов. За это «Четверка» заплатила ему три миллиона рублей, рассказал «URA.RU» Маматов.

«Когда я покупал эти долги, мне рассказали, что долг сложный, но реальный — это какие-то активы, интернет-телевидение. Но затем стали выясняться волнующие подробности, что никаких активов нет, затем „Четвертый канал“ стал банкротить предприятие. Получается, я купил пустышку», — сказал Маматов «URA.RU». Он отметил, что за последние два года выиграл все процессы, но не получил «ни копейки денег». «Если пропавшие 20 миллионов бюджетных денег никого не волнуют, почему они должны волновать меня? Я забираю те деньги, которые вложил, и ухожу», — заключил политтехнолог.

Получить комментарий гендиректора «Четвертого канала» Элеоноры Расуловой на момент публикации не удалось.

ООО «Малина Медиа» задолжала «Четвертому каналу» около 20 млн рублей. На эти средства журналистки Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай создали интернет-телевидение «Malina.am». Уральский PR-технолог Платон Маматов выкупил их долг и подал иск о банкротстве «Малины Медиа». В январе 2019 года Свердловский арбитражный суд признал банкротом «Малину Медиа» и привлек «Четвертый канал» в качестве соответчика.