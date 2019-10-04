Политолог оценил феномен активистки Тунберг

Выступление экоактивистки Греты Тунберг оценили не все Фото: скрин видео Youtube

Для принятия серьезных решений в политике следует полностью исключить фриков — поэтому не стоит обращать внимание на экоактивистку из Швеции Грету Тунберг. Таким мнением с «URA.RU» поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя ответ активистки президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как Владимир Путин признался, что не разделяет восторгов из-за ее выступления в ООН. «На мой взгляд, феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет. Ее используют как мифологему, чтобы западноевропейские власти сформировали новую повестку, которая позволила бы им изменить политический вектор и присоединение к которой было бы обязательным», — рассказал «URA.RU» Владимир Брутер.

По мнению политолога, Путин был вынужден прокомментировать феномен Тунберг, но комментировать это следует только путем дискредитации самой идеи. «Дело не в том, что экологию не надо защищать. Просто такой экологический активизм неприемлем хотя бы потому, что некий псевдо-активист заставляет политиков постоянно пересматривать свою точку зрения вне зависимости от того, как настроено общество», — отметил Брутер.

Как отметил Владимир Брутер, политикам и обществу не следует обращать внимание на активиста, который не владеет достаточными знаниями, числами и фактами. «Грета Тунберг просто не может достаточно хорошо понимать реальные проблемы современной экологии», — заключил эксперт.

Грета Тунберг прославилась после своей пламенной речи на саммите ООН по изменению климата, напоминает «Пятый канал». Вскоре она может выступить перед молодежью России, пишет агентство Nation News.