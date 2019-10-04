Юная экоактивистка Тунберг сменила описание профиля в Twitter после оценки Путина

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН. Российский лидер признался, что не разделяет восторгов из-за ее слов и предположил, что она «добрая девочка», но ей не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».
Тунберг, реагируя на слова российского лидера, в Twitter подписала свой профиль: «Добрая, но плохо информированная девочка», пишет РИА «Новости». Ранее профиль эко-активистки гласил: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так девушка отреагировала на слова президента США Дональда Трампа.
24 сентября 16-летняя Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам климата. Она обвинила мировых лидеров в «краже ее детства». Также девочка заявила, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как умирают люди и целые экосистемы. Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал выступление Тунберг, заявив, что она является чьим-то проектом.
Грета Тунберг прославилась после прошлогодней акции у местного парламента, куда приходила каждую пятницу вместо школы. В марте Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.