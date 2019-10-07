В России могут запретить систему распознавания лиц

Юристы уже собирают подписи в поддержку запрета технологии распознавания лиц Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница Москвы Алена Попова хочет добиться запрета распознавания лиц городскими системами видеонаблюдения. Женщина обратилась с иском в суд, чтобы доказать незаконность действий московского правительства.

Попова решили выступить против технологии после того, как Тверской суд привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей за одиночный пикет возле здания Госдумы. «В ходе рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы — а это признаки применения технологии распознавания лиц», — поясняет газета «Ведомости».

Как отмечает издание, сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим персональным данным, а их обработкой можно заниматься только при наличии письменного согласия от человека. Попова считает, что данный факт подтверждает нарушение ее конституционных прав на частную жизнь.

Как сообщает юрист Саркис Дарбинян, который представляет интересы Поповой, общественный проект «Роскомсвобода» уже собирает подписи в поддержку официального запрета технологии распознавания лиц. Адвокат уверен, что эта система делает людей менее свободными.