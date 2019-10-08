Правнук Сталина пожаловался на слежку и угрозу убийством

Селим Бенсаад и его адвокат готовят заявление в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правнук Иосифа Сталина — Селим Бенсаад — пожаловался на слежку за ним и его близкими, а также угрозу убийством. Об этом он сам рассказал журналистам и своему адвокату, предположив, что за всем этим стоят «черные риелторы».

По словам потомка советского лидера, сейчас он вместе с женой проживает в квартире в центре Москвы, которую Сталин подарил жене своего сына Якова. Сейчас недвижимостью владеет сам Селим и его отец Хосин. Кадастровая стоимость этого жилья площадью 80 квадратных метров в районе станции метро «Китай-город» составляет около 30 млн рублей.

По словам Селима, в последнее время он и его близкие замечают «странную активность» неизвестных людей. «Нам звонят в домофон со странными просьбами, словами. Я и мои близкие постоянно, особенно часто — в последнее время, замечают за собой слежку. А однажды в почтовый ящик подкинули записку с угрозами», — приводит слова собеседника «Московский комсомолец». Автор записки требовал, чтобы правнук экс-лидера государства и его близкие уехали из квартиры.

Бенсаад считает, что «черные риелторы» хотят воспользоваться тем, что такой недвижимостью владеет человек с ограниченными возможностями (он страдает глухотой), и забрать у него квартиру. Сейчас адвокат Селима — Юлия Вербицкая — готовит заявление в правоохранительные органы.