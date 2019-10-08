В ОБСЕ вспомнили о том, что Крым уже принадлежал России

На Западе вспомнили о том, что во времена СССР Крым был «подарен» Украине Хрущевым Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Соответствующее заявление он сделал в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit.

«Всем присутствующим следует помнить, что во времена Советского Союза полуостров Крым почти 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет — в составе Украинской ССР, а до этого была Российская империя», — пояснил спецпредставитель ОБСЕ. Вскоре после того, как Сайдик произнес эти слова, посол Украины в Австрии Александр Щерба публично «выразил недоумение» по поводу позиции спецпредставителя ОБСЕ, отмечает РИА «Новости».

Летом авторитетная британская газета The Guardian назвала Крым территорией России. Соответствующая подпись к одному из материалов появилась на сайте издания. Газета назвала Крым регионом РФ в подписи к фото с репортажа своего корреспондента с молодежного форума «Таврида», который проходил на полуострове. «Crimea, Russia», — гласит подпись к фотографии, скриншот которой выложил telegram-канал «Подъем». А до этого американский телеканал ESPN в передаче FC показал сюжет, в котором анализировался матч сборных Украины и Германии на Евро-2016, где карта Украины изображена без Крыма.