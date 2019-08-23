Крым назвала российским регионом британская газета The Guardian Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Авторитетная британская газета The Guardian назвала Крым территорией России. Соответствующая подпись к одному из материалов появилась на сайте издания.

Газета назвала Крым регионом РФ в подписи к фото с репортажа своего корреспондента с молодежного творческого форума «Таврида», который сейчас проходит на полуострове. «Crimea, Russia», — гласит подпись к фотографии, скриншот которой выложил telegram-канал «Подъем» (его ведут экс-сотрудники радиостанции «Говорит Москва», работавшие с Сергеем Доренко).

Ранее американский телеканал ESPN в футбольной передаче FC показал сюжет, в котором анализируется матч сборных Украины и Германии на Евро-2016, где карта Украины изображена без Крыма.

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ был проведен в марте 2014 года. По официальным данным, тогда почти 97% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью России. Ни Украина, ни страны Запада категорически не признают итоги голосования и сам факт вхождения Крыма в состав РФ, однако Москва уже неоднократно повторяла, что референдум проводился согласно всем нормам международного права. После присоединения Крыма в отношении России были введены международные санкции, однако на позицию властей страны они никак не повлияли.